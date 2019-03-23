23 Марта 2019
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"Он не понимает, что говорит". Мединский ответил на инициативу Шнурова разогнать Министерство культуры

Министр культуры РФ Владимир Мединский ответил на предложение российского певца и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова разогнать Минкульт, об этом пишет РИА "Новости".

Ранее Шнуров предложил распустить министерство, ответив, что в других странах нет подобных структур.

Мединский отметил, что Шнуров просто не понимает, что говорит.

"Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет", - отметил глава российского Минкульта.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце февраля этого года Шнуров был включен в состав Совета при комитете Госдумы по культуре.

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"Он не понимает, что говорит". Мединский ответил на инициативу Шнурова разогнать Министерство культуры

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Теги: Минкульт, Владимир Мединский, Сергей Шнуров



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