Медведев поручил представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил к 1 июня 2019 года представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях, об этом говорится на сайте правительства РФ.

В поручении говорится, что такая инициатива нужна для актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности.

Документ поручено подготовить двум министерствам - юстиции и экономического развития. Ведомства должны будут привлечь к разработке органы госвласти и экспертов.