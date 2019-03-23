Медведев поручил представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил к 1 июня 2019 года представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях, об этом говорится на сайте правительства РФ.
В поручении говорится, что такая инициатива нужна для актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности.
Документ поручено подготовить двум министерствам - юстиции и экономического развития. Ведомства должны будут привлечь к разработке органы госвласти и экспертов.