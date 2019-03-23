В Дагестане более 70 детей попали в больницу с кишечной инфекцией

В городе Хасавюрт республики Дагестан произошел случай массового отравления - в больницу с кишечной инфекцией попали почти 90 человек, более 70 из которых - дети, об этом Накануне.RU сообщили в Минздраве Дагестана.

Как отмечено в сообщении ведомства, на сегодняшний день в больнице находятся 86 человек, из них 72 - это дети.

"Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано", - отметили в Минздраве.

Сообщается, что ситуацию взял под личный контроль глава республиканского Минздрава.