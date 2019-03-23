На акции протеста в Москве коммунисты призвали распустить ЦИК и предложили "поставить к стенке" Горбачева

23 марта в Москве на проспекте Сахарова прошла всероссийская массовая общественно-политическая акция под лозунгом "Защитим социально-экономические права граждан!", передает корреспондент Накануне.RU.

На согласованную акцию пришли более 2,5 тыс. человек.

На ней коммунисты призвали распустить Центральную избирательную комиссию и объявили недоверие президенту России Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сделает все для того, чтобы в России господствовала народная власть, была справедливость и возродили порушенную союзную державу.

"Мне казалось, что все преодолели предательство Горбачева, и все понимают, что это предательство мирового масштаба, которое никогда народ не простит. Мы преодолели и пьяный маразм и воровство Ельцина и его подельников, но, тем не менее, нас снова окунают в 90-е в худшем варианте. Несколько дней назад состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, куда наш народный блок и партия представили в связи с уходом из жизни гения науки Жореса Алферова нашего кандидата в президенты России Павла Грудинина", - отметил Зюганов.

По его словам, была надежда, что ЦИК поддержит данную инициативу.

"Мне казалось, что все там встанут, поаплодируют, проголосуют, и мы дальше пойдем уверенно двигаться. Но они заявили, что у нас нет доказательств, что это именно та кандидатура, которая нужна стране и народу. Но мы представили на президентских выборах программы - от партии "10 шагов достойной жизни" и "20 шагов Грудинина" по восстановлению справедливости в нашей державе. Программу Грудинина на выборах даже при грязном подсчете поддержали почти 9 млн наших соотечественников. Какие им еще нужны были дополнительные аргументы? Но Центризбирком ничего не принимает, не посоветовавшись с администрацией президента", - добавил лидер КПРФ.

Геннадий Зюганов предложил включить в резолюцию митинга предложение о роспуске Центральной избирательной комиссии.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин отметил, что капитал пошел в наступление на социальные завоевания трудящихся.

"Сегодня у нас 21 млн граждан находятся за чертой бедности, но на первом месте в мире Россия по количеству олигархов. Никакой поддержки детству, никакой поддержки одиноким матерям и неполным семьям. Мы получили платное образование, платную медицину, скачки цен раз за разом. У нас крупный капитал награбив, наворовав, имеет миллиарды, а 90% населения уже шестой год подряд беднеют. Вот какую систему выстроил господин Путин в нашей стране - надо правде глядеть в глаза", - отметил народный избранник.

Рашкин рассказал, что "американцы сказали сегодня, что господин Дерипаска показал "дорожную карту" как сдавать наши природные ресурсы всей Америке, Англии и загранице - и нефть, и газ, и уголь, и все остальное".

"Путин на ковер должен был вызвать Дерипаску и спросить его: "Ты где живешь? Ты с кем? С народом? С Россией или с Америкой?" Это же самое должен был сделать и Медведев. Мы сегодня должны выразить недоверие президенту Путину, господину Медведеву, "Единой России" и всем государственным структурам, которые поддерживают этот криминальный, олигархический, буржуазный строй", - добавил Рашкин.

"Наше правительство додумалось и внесло законы - послушайте только: закон, который запрещает не уважать государственную власть. Нормально? То есть все мы сегодня здесь собравшиеся и миллионы людей по всей стране должны заплатить по 400 тыс. руб. штрафа и отсидеть 15 суток за то, что не уважаем власть. А все те, кто сегодня хвалят Путина, Медведева, подпадают под другой закон - о фейках. И выбирай народ: ты если не поддерживаешь власть - сидишь, и если поддерживаешь - тоже сидишь. То есть весь народ должен сесть по их законам. Это самый настоящий маразм", - добавил депутат.

Рашкин напомнил собравшимся про 1989 год и эпоху правления Горбачева, сравнив ту и сегодняшнюю ситуации.

"В 89 году этот плешивый Горбачев, который предал Советский Союз - его сейчас к стенке надо ставить за это. В 89 году был указ о том, что нельзя критиковать Горбачева в ранге президента. Через два года не стало ни Горбачева, ни ранга президента, ни Советского Союза. Наши сегодняшние правители посмотрели бы хоть, что было в нашей истории. Законами о запрете критики власти ситуации не удержать", - сказал Валерий Рашкин.

Директор Совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин отметил, что на его бизнес ведется целенаправленная атака.

"Весь год после выборов на коллектив Совхоза имени Ленина ведется атака. Атака властными структурами и рейдерами. И только благодаря поддержке КПРФ мы еще держимся. Я очень часто слышу о том, что я - клубничный олигарх. Но я знаю, что олигархи - это крупный бизнес, поддержанный властью. Но уж точно власть нас не поддерживает. Мы поддержаны патриотическими силами КПРФ", - сказал Грудинин.

По его словам, он - "продукт не олигархического капитализма, а своих родителей, которые живут в Совхозе всю жизнь".

"Родители в 12 лет послали меня работать грузчиком на поля Совхоза. А потом послали учиться от Совхоза, и Совхоз платил за мое обучение. А потом дали мне дом, дали мне возможность выучить своих детей, которые смогли бесплатно ходить в детский сад и школу. А потом дали мне возможность работать и получать хорошую зарплату. И вот это все мы пронесли через 30 лет этого вакханального, безобразного капитализма, сохранив свое хозяйство. И в результате получилось, что лучшее хозяйство России является источником раздражения власти", - отметил Грудинин.

Он также рассказал о поддержке пенсионеров Совхоза и об общем положении начальников и подчиненных.

"У нас в честь юбилея 100-летнего Совхоза каждый пенсионер, а их у нас коло 300 человек, получил премию в 100 тыс. руб. Если бы так же работали все хозяйства и все олигархи, я не против был бы называться олигархом. Но я живу в том же доме, в котором живут мои трактористы. И мои дети ходят в тот же детский сад, куда ходят дети моих работников. У нас общее все. Поэтому когда я, человек, которого называют олигархом, иду по улице, мне все улыбаются. И если бы все олигархи жили там, где они работают, где их предприятия, тогда наша страна жила бы по-другому", - сказал Павел Грудинин.

В резолюцию акции, которую подписали по итогу, включили протест против нового закона о цензуре, закона об отключении интернета по желанию правительства, против "пенсионного ограбления" каждого ветерана на 1 млн руб., против роста цен и тарифов на ЖКХ, а также против несогласования ЦИКом кандидатуры Павла Грудинина на пост депутата Госдумы вместо скончавшегося недавно академика Жореса Алферова.