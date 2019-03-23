СБУ занялась визитом Бойко и Медведчука в Москву

СБУ в сжатые сроки даст оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука в Москву, а также их заявлениям. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта они провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, обсудив российско-украинские отношения и вероятное опустошение украинской ГТС после окончания действующего контракта на транзит газа. Миллер заявил, что "Газпром" готов обсуждать заключение нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа. Он будет на 25% дешевле, чем сейчас обходится Украине тот же газ, купленный в Европе.

Интересно, что "Нафтогаз" назвал в Facebook это предложение "несерьезным".

СБУ же приплела в визиту украинских политиков в Москву теракт, который накануне в харьковском метро будто бы готовили российские спецслужбы. По мнению главы СБУ Василия Грицака, у СБУ есть какие-то данные, что спецслужбы РФ якобы пытаются отвлечь внимание общественности от "раскрытых коррупционных схем финансирования" кандидата в президенты Украины, который устраивает Москву.

Логика этой версии, наверное, понятна одному Грицаку, который то ли намекает на то, что Медведчук и Бойко ездили в Москву отчитываться о подготовке теракта в обмен на свое тайное финансирование, то ли Москва пытается отвлечь от этого внимание, предлагая заключить новый газовый контракт, которого добивается сама же Украина. К тому же ни о каких "раскрытых коррупционных схемах финансирования" Бойко ничего не сообщалось, а обвинение СБУ похоже на клевету.

Ранее Накануне.RU сообщало, с 1 мая украинцев ждет новое подорожание газа - на 15%, а к 1 января 2020 года его стоимость должна достичь рыночной цены, подорожав с 2014 года более чем в 10 раз. При этом в ноябре украинский президент Петр Порошенко заявил, что никому не позволит снизить цены на газ. Возможно, этим и обусловлена такая реакция СБУ на визит Бойко и Медведчука в Москву.