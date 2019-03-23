На Нововоронежской АЭС-2 успешно запустили ядерный реактор

"Впервые в реакторе энергоблока, работающем на мощности, достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню", - отметили в компании.

На Нововоронежской АЭС-2 вечером 22 марта запустили ядерный реактор ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Росэнергоатома".





