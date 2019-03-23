Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нурсултан

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нурсултан, об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

Напомним, идею переименовать Астану в Нурсултан Токаев озвучил после принесения присяги. Также он предложил построить монумент Назарбаеву в центре города и назвать в честь него центральные улицы во всех областных центрах.

Депутаты парламента Казахстана до этого приняли в двух чтениях поправки в Конституцию о переименовании столицы. 20 марта на международном ресурсе была создана петиция против переименования Астаны в Нурсултан. В столице проходили митинги недовольных.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Назарбаев, без малого 30 лет возглавлявший страну, объявил о своей отставке 19 марта.