23 Марта 2019
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Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нурсултан

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нурсултан, об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

Напомним, идею переименовать Астану в Нурсултан Токаев озвучил после принесения присяги. Также он предложил построить монумент Назарбаеву в центре города и назвать в честь него центральные улицы во всех областных центрах.

Депутаты парламента Казахстана до этого приняли в двух чтениях поправки в Конституцию о переименовании столицы. 20 марта на международном ресурсе была создана петиция против переименования Астаны в Нурсултан. В столице проходили митинги недовольных.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Назарбаев, без малого 30 лет возглавлявший страну, объявил о своей отставке 19 марта.

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Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нурсултан

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Теги: Нурсултан, Астана, столица, Казахстан, переименование, указ



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