Зеленский отметил, что Крым может вернуться в состав Украины после смены власти в России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал при каких условиях российский Крым может вернуться в состав Украины, об этом пишет "Газета.ru".

Шоумен отметил, что полуостров можно вернуть только после смены власти в России. Однако Зеленский не назвал конкретного способа, которым можно вернуть Крым.

"Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России", - сказал Зеленский.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Зеленский заявил, что не пойдет ни на какие уступки для урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, он намерен прекратить военный конфликт, однако "никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может", что делает мирное урегулирование невозможным, ведь в Киеве под этим подразумевают поражение и подчинение Донбасса на своих условиях.