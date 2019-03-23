Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Американский Минюст получил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором написаны результаты расследования о якобы российском вмешательстве в выборы в 2016 году, об этом пишет РИА "Новости".

Содержание доклада засекречено, однако известно, что спецпрокурор не выдвигает никаких обвинений.

Руководитель Минюста Уильям Барр отметил, что он знакомится с содержанием доклада Мюллера и уже скоро может раскрыть детали.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Мюллер, ведущий дело о "российском вмешательстве", попросил суд отклонить ходатайство компании Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLC о раскрытии улик. По мнению спецпрокурора, это может повредить расследованию, а также национальной безопасности США.