Ольга Голодец призналась в любви Когалыму

Заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец посетила Когалым. Чиновница призналась в любви югорскому городу, назвав его городом тружеников. Ольга Голодец приняла участие в открытии филиала Государственного академического Малого театра и провела совещание, посвященное социальному развитию города, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

По словам Ольги Голодец, она не в первый раз приехала в Когалым и уже успела его полюбить.

"Я люблю это место, так как это город тружеников. Но в то же время люди, живущие здесь, постоянно занимаются развитием культуры, спорта и других сфер", - заявила зампред Правительства.

Голодец назвала Когалым органичным городом и одним из ярчайших примеров успешных практик гуманитарного и социального развития. Она вспомнила посещение спортивно-культурного комплекса "Галактика" и городской поликлиники. Тогда ее впечатлило современное оснащение учреждений.

Напомним, в пятницу в Когалыме открылся филиал Государственного академического Малого театра, который по техническому оснащению признали одним из лучших в стране. На сцене югорского города теперь сможет выступать любой московский театр.

Под филиал Малого театра было реконструировано здание бывшего культурно-досугового комплекса "Янтарь". Строительство театра велось в рамках соглашения между Министерством культуры Российской Федерации, Государственным академическим Малым театром России, правительством Югры, ПАО "ЛУКОЙЛ" и администрацией города.