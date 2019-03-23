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Ольга Голодец призналась в любви Когалыму

Заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец посетила Когалым. Чиновница призналась в любви югорскому городу, назвав его городом тружеников. Ольга Голодец приняла участие в открытии филиала Государственного академического Малого театра и провела совещание, посвященное социальному развитию города, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

По словам Ольги Голодец, она не в первый раз приехала в Когалым и уже успела его полюбить.

"Я люблю это место, так как это город тружеников. Но в то же время люди, живущие здесь, постоянно занимаются развитием культуры, спорта и других сфер", - заявила зампред Правительства.

Голодец назвала Когалым органичным городом и одним из ярчайших примеров успешных практик гуманитарного и социального развития. Она вспомнила посещение спортивно-культурного комплекса "Галактика" и городской поликлиники. Тогда ее впечатлило современное оснащение учреждений.

Ольга Голодец(2019)|Фото: Открытый регион - Югра

Когалым(2019)|Фото: Открытый регион - Югра

Напомним, в пятницу в Когалыме открылся филиал Государственного академического Малого театра, который по техническому оснащению признали одним из лучших в стране. На сцене югорского города теперь сможет выступать любой московский театр.

Театр Когалым(2019)|Фото: Открытый регион - Югра

Под филиал Малого театра было реконструировано здание бывшего культурно-досугового комплекса "Янтарь". Строительство театра велось в рамках соглашения между Министерством культуры Российской Федерации, Государственным академическим Малым театром России, правительством Югры, ПАО "ЛУКОЙЛ" и администрацией города.

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Ольга Голодец призналась в любви Когалыму

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Теги: когалым, малый театр, наталья комарова, театральный марафон, югра, хмао, ольга голодец



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