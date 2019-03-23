В Когалыме открылся филиал Малого театра

В Когалыме открылся филиал Государственного академического Малого театра, который по техническому оснащению признали одним из лучших в стране. На сцене югорского города теперь сможет выступать любой московский театр. Отметить это уникальное событие в Югру прибыли председатель Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов. Вместе с губернатором автономного округа Натальей Комаровой они торжественно открыли театр и дали старт театральному марафону на Урале, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Открытие филиала Государственного академического Малого театра – уникальное событие.

"Наш театр никогда не имел филиалов. Тем более в других городах. Когда эта идея появилась, я подумала, что это фантастика", - сказала генеральный директор Государственного академического Малого театра России Тамара Михайлова.

Под филиал Малого театра реконструировано здание бывшего культурно-досугового комплекса "Янтарь". В результате масштабной перепланировки общая площадь здания увеличилась с 3 тыс. кв. м до 5, а высота – с 12 метров до 22. Вместимость зрительного зала – 300 человек.

Строительство театра велось в рамках соглашения между Министерством культуры Российской Федерации, Государственным академическим Малым театром России, правительством Югры, ПАО "ЛУКОЙЛ" и администрацией города.

"Прекрасно, что в таком динамично развивающемся индустриальном городе появился образец величайшей русской культуры. Такое невероятное соединение даст серьезный импульс развитию российской культуры и самого города, и региона", - заявила Ольга Голодец.

Председатель Правительства напомнила о театральном марафоне, который начался в январе во Владивостоке и теперь перешел географический центр страны. Так, Югра переняла еще одну федеральную эстафету, на этот раз – события, связанные с годом театра.

Ольга Голодец вручила губернатору Югры Наталье Комаровой копию символа всероссийского театрального марафона – статуэтку в форме веера, на которой с одной стороны изображен древнегреческий амфитеатр, на другой – гербы регионов-участников.

Губернатор поблагодарила президента, Правительство, компанию "Лукойл" и "Малый театр" за филиал в Когалыме.

Первопроходцы не могли и мечтать, что у Когалыма будет свой театр, океанариум и аквапарк, ведь главной задачей было строительство жилья, отметил президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Я счастлив, что наши несбыточные мечты сбываются в реальных проектах. И рад, что эти проекты реализуются в наших городах на югорской земле", - сказал он.

После торжественной церемонии открытия югорчане увидели спектакль по пьесе Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты" с Ириной Муравьевой в главной роли.

Когалымский театр стал третьим после Малого театра и Московского театра мюзикла с многоканальной системой звучания, сравнимой с звучанием в хорошем кинотеатре.

"Это один из лучших театров России по техническому оснащению - по технологической "начинке", которую мы здесь собрали, и по качеству исполнения. Я могу сказать, что оснащение сцены позволяет привозить в Когалым любой московский театр – "Современник", Государственный Театр Наций, Московский драматический театр имени Пушкина, "Сатирикон", - сказал заместитель директора Малого театра по развитию театральных технологий Артур Ратке.

Труппа филиала ГАМТ в Когалыме будет состоять из выпускников театрального училища имени Щепкина. Для них выделено 17 квартир в 16-этажном жилом доме, построенном при содействии ПАО "ЛУКОЙЛ".