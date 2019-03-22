22 Марта 2019
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ТМК продаёт американский дивизион итальянскому Tenaris

Трубная металлургическая компания (ТМК) подписала соглашение с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% своих акций американской "дочки" IPSCO Tubulars.

Проданный дивизион, как передают "Ведомости", оценивается в $1,209 млрд.

По словам председателя правления ТМК Дмитрия Пумпянского, сделка совершена на выгодных условиях и соответствует стратегии компании по монетизации международных активов.

Дмитрий Пумпянский(2018)|Фото: Накануне.RU

Подписанное соглашение, по мнению аналитика "Райффайзенбанка" Ирины Ализаровской, позволит предприятию снизить долговую нагрузку.

"Если ТМК направит полученные средства на погашение долга, то соотношение чистого долга к EBITDA снизится с 3,7 до 2,9 с учётом финансового лизинга", — цитирует её издание. В лучшем случае, как уточнила эксперт, "долговая нагрузка может снизиться и до 2,5".

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ТМК продаёт американский дивизион итальянскому Tenaris

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Теги: ТМК, Tenaris, IPSCO Tubulars, соглашение долговая нагрузка, долги



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