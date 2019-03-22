ТМК продаёт американский дивизион итальянскому Tenaris

Трубная металлургическая компания (ТМК) подписала соглашение с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% своих акций американской "дочки" IPSCO Tubulars.

Проданный дивизион, как передают "Ведомости", оценивается в $1,209 млрд.

По словам председателя правления ТМК Дмитрия Пумпянского, сделка совершена на выгодных условиях и соответствует стратегии компании по монетизации международных активов.

Подписанное соглашение, по мнению аналитика "Райффайзенбанка" Ирины Ализаровской, позволит предприятию снизить долговую нагрузку.

"Если ТМК направит полученные средства на погашение долга, то соотношение чистого долга к EBITDA снизится с 3,7 до 2,9 с учётом финансового лизинга", — цитирует её издание. В лучшем случае, как уточнила эксперт, "долговая нагрузка может снизиться и до 2,5".