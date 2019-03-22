Екатеринбургский "Автомобилист" вылетел из Кубка Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" завершил свое выступление в Кубке Гагарина. В пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции команда на своем льду проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла в пятницу вечером в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:4. В составе гостей шайбы забросили Теэму Хартикайнен, Владимир Ткачев, Линус Умарк и Йоонас Кемппайнен. Единственный гол хозяев провел Евгений Чесалин.

Таким образом "Салават" выиграл серию до четырех побед со счетом 4:1 и в финале конференции сыграет с омским "Авангардом", который ранее одолел астанинский "Барыс". "Автомобилист" завершил свое выступление в турнире.

Напомним, эксперты отдавали предпочтение екатеринбургскому клубу, называя его фаворитом в противостоянии с командой из Уфы.