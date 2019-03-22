Медведев обсудил транзит газа с украинскими политиками Бойко и Медведчуком

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня, 22 марта, встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционной платформы" Юрием Бойко и украинским политиком Виктором Медведчуком. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

В переговорах также принял участие председатель правления корпорации "Газпром" Алексей Миллер.

Поприветствовав гостей, Медведев констатировал "глубокий кризис" российско-украинских отношений в настоящее время и предложил обсудить ряд "особо актуальных вопросов".

Говоря о текущем состоянии дел в сфере экономического взаимодействия Москвы и Киева, российский премьер напомнил об истечении в этом году срока действия соглашений в газовой сфере и подчеркнул необходимость определиться с дальнейшими действиями.

"Пока мы каких-то серьёзных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем, — отметил он. — И конечно, в целом ситуацию по торговой составляющей, экономической кооперации, так как в последние годы наблюдалась серьёзная деградация этих отношений".

Медведев также констатировал "очень большое" экономическое значение сотрудничества между украинскими и российскими компаниями.

В свою очередь Бойко, поблагодарив главу российского правительства за найденное время для встречи, также подчеркнул важность экономических отношений Киева и Москвы, которые сегодня "переживают самый тяжёлый, пожалуй, период в своей истории".

"И для нас очень важен возврат наших товаров, нашей продукции на российский рынок, который мы в значительной степени утратили за последние пять лет", — отметил кандидат в президенты Украины.

Кроме того, он напомнил о "ключевых сферах", от которых, по его словам, зависят рабочие места украинцев: "это машиностроение, пищевая промышленность, да ещё целый ряд товаров, которые традиционно поставлялись в Российскую Федерацию",а ныне не поставляются Киевом.

Затем Бойко предложил обсудить "прикладные вопросы", касающиеся сотрудничества двух стран в газовой области.

"У нас заканчивается большой транзитный контракт. И действительно, мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тысяч рабочих мест в нашей стране, более трёх миллиардов доходов в бюджет", — отметил политик, выразив при этом готовность "предложить и рассмотреть разные взаимовыгодные варианты возобновления контракта по транзиту" по завершении действующего соглашения.

Перейдя к обсуждению прямого контракта по газу, Бойко констатировал сложившуюся в настоящее время "абсолютно ненормальную" ситуацию, "когда тот же российский газ поставляется в страну из Европы без прямого контракта через каких-то непонятных посредников, через какие-то схемы". Всё это, по его словам, неоправданно удорожает голубое топливо "почти на 100 долларов" в сравнении с возможными поставками в РФ по прямым контрактам на восточной границе.

Медведчук, в свою очередь, отметил важность данной встречи в том числе для граждан Украины, которые в последние годы "превратились в нищих".

"Сегодня основное достижение еврореформаторов заключается в том, что миллионы наших граждан обеднели", — рассказал политик, уточнив, что в первую очередь такое положение дел связано с обсуждаемыми вопросами, в том числе о стоимости газа.