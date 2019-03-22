ЕС отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами

Евросоюз не признаёт Голанские высоты частью Израиля, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянич, в связи с заявлением президента США Дональда Трампа.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американский лидер выразил намерение признать полный суверенитет Израиля над Голанами. Это заявление было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение норм международного права, а также принципа "земля в обмен на мир".

По словам Косьянич, позиция ЕС по данному вопросу не изменилась.

"Евросоюз в соответствии с международным правом не признаёт суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты", — цитирует её "РИА Новости".