22 Марта 2019
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Политика За рубежом

ЕС отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами

Евросоюз не признаёт Голанские высоты частью Израиля, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянич, в связи с заявлением президента США Дональда Трампа.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американский лидер выразил намерение признать полный суверенитет Израиля над Голанами. Это заявление было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение норм международного права, а также принципа "земля в обмен на мир".

По словам Косьянич, позиция ЕС по данному вопросу не изменилась.

"Евросоюз в соответствии с международным правом не признаёт суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты", — цитирует её "РИА Новости".

Голанские высоты(2019)|Фото: www.jnf.org.au

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ЕС отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами

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Теги: Голанские высоты, Голаны, Израиль, США, ЕС, Евросоюз, Ближний Восток, Майя Косьянич, Дональд Трамп



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Ранее 22.03.2019 17:05 Мск МИД РФ: Заявление Трампа о Голанских высотах нарушает принцип "земля в обмен на мир"
Ранее 21.03.2019 21:18 Мск Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

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