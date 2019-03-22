Российскую представительницу мини-футбола уличили в допинге

Представительницу женского мини-футбола уличили в употреблении допинга. Российский футбольный союз получил информацию от РУСАДА о возбуждении дисциплинарного дела в отношении спортсменки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС.

"В ближайшее время медицинский комитет РФС проведёт служебную проверку всех обстоятельств дела и передаст всю информацию представителям Российского антидопингового агентства", - говорится в сообщении.

В РФС подчеркнули, что категорически не приемлют любые формы нарушений антидопинговых правил, и в случае доказанной вины спортсмена будут добиваться максимально возможного наказания.



