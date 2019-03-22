Брянские таможенники обнаружили у пассажира поезда Кишинёв — Москва культурные ценности советских и царских времён

Брянские сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) при контроле багажа пассажиров поезда Кишинёв — Москва обнаружили за внутренней обшивкой одного из купе пакет с культурными ценностями. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФТС.

Выяснилось, что найденную коллекцию в количестве 18-ти предметов перевозил гражданин Республики Молдова.

Часть арсенала — четыре золотых и серебряных Георгиевских креста времён царской России и восемь памятных знаков СССР — была классифицирована экспертами как культурная ценность. Самым ценным предметом советских времён оказался орден "Трудовое красное знамя" Армянской ССР (1926-1934 гг.).

Не менее ценными оказались и современные копии двух настольных золотых медалей — "В память освящения в Санкт-Петербурге Собора всех учебных заведений" (1835 г.) и "В память сооружения памятника императору Александру II в здании Санкт-Петербургской биржи" (1887 г.).

Совокупная экспертная стоимость обнаруженных культурных ценностей составила 450 тыс. рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля. Нарушителю грозит крупный штраф и конфискация коллекции.