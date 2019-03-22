Новый глава Смоленска официально вступил в должность

Глава Смоленска Андрей Борисов официально вступил в должность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Сегодня состоялась церемония вступления чиновника на пост.

На эту должность Борисов единогласно был избран депутатами на внеочередной сессии горсовета.

"Андрей Борисов произнес слова присяги, в которых пообещал честно и добросовестно трудиться на благо города и смолян", - говорится в сообщении.

С официальным вступлением в должность нового мэра поздравил губернатор Смоленской области Алексей Островский. "Глава региона назвал избрание градоначальника определяющим событием в жизни Смоленска, отметив, что теперь смоляне вправе рассчитывать на то, что решение многочисленных злободневных проблем перейдет в реальную рабочую плоскость", - отметили в администрации.