В Екатеринбурге разыскиваются очевидцы ДТП на Посадской

В Екатеринбурге разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего сегодня, 26 февраля, на юго-западе города. Об этом Накануне.RU сообщили в отделе пропаганды ГИБДД уральской столицы.

В 9.45 по местному времени (7.45 мск) неустановленный водитель, двигаясь на неустановленной машине по улице Посадской со стороны улицы Пальмиро Тольятти в направлении улицы Большакова, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу.

В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка, которая самостоятельно обратилась в травмпункт. Медики констатировали множественные ушибы тела.