Вице-премьер Гордеев избран главой совета директоров "Росгеологии"

Председателем совета директоров "Росгеологии" избран вице-премьер Алексей Гордеев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чиновника.

"Алексей Гордеев единогласно избран новым председателем совета директоров АО "Росгеология", - отметили в пресс-службе.

На заседании 22 марта Гордеев утвердил ряд решений, принятых обновленным советом директоров. В частности принято решение доработать планы компании по импортозамещению в части совершенствования закупочной деятельности "Росгеологии".

Как сообщало Накануне.RU, временно исполняющим обязанности генерального директора"Росгеологии" после увольнения главы ведомства Романа Панова назначен его первый заместитель Сергей Сучков. Накануне стало известно, что Панов покинул свой пост.

Напомним, в январе был уволен первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг. Причиной стала запись стрима на сервисе Twitch, на которой чиновник рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и отношения с сотрудницами госхолдинга. В марте Горринга задержали в аэропорту для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере.