22 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Онуфрий рассказал Порошенко, сколько приходов УПЦ ушли в раскол

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал украинскому президенту Петру Порошенко, сколько на самом деле общин УПЦ ушли в раскольническую "ПЦУ". Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей УПЦ.
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В настоящее время украинские СМИ сообщают, что покинули УПЦ и ушли в раскол около 500 приходов. Об этом же на днях заявил Порошенко, регулярно призывающий православных верующих покидать Церковь.

Однако, согласно данным УПЦ, добровольно ушли в раскол 42 прихода, из которых со священником - 33. Еще 55 храмов бандитски захвачены. Также зарегистрированы еще 137 случаев, когда территориальная община под руководством местных властей проголосовала за уход в раскол, но религиозная община подтвердила верность Церкви и продолжает служить в своих храмах. В этих случаях местные власти отчитываются о том, что община якобы ушла из УПЦ.

Таким образом, всего получается 234 случая. Если считать по храмам, то УПЦ лишилась 97 храмов, из которых захвачены 55. Еще около 300 случаев, вероятно, связаны с действиями местных властей по давлению на общины УПЦ, которые засчитываются в "переходы".

Напомним, по соглашению Порошенко с патриархом Варфоломеем, новая церковь создана украинским государством. При этом интересно, что Конституционный суд Украины признал ее создание политическим вопросом, лежащим в компетенции властей, т.е. фактически признал, что по политическим соображениям властью создана государственная церковь. Ни одна православная церковь ее таковой не признала.

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Онуфрий рассказал Порошенко, сколько приходов УПЦ ушли в раскол

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Теги: Украина, Петр Порошенко, УПЦ, церковь



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