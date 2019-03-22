МИД РФ: Заявление Трампа о Голанских высотах нарушает принцип "земля в обмен на мир"

Голанские высоты являются территорией Сирии, оккупированной и аннексированной Израилем, говорится в комментарии Министерства иностранных дел (МИД) РФ в связи с заявлением президента США Дональда Трампа.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американский лидер выразил намерение признать полный суверенитет Израиля над Голанами.

В российском МИД такое заявление оценили как проявление пренебрежения Вашингтоном нормами международного права, резолюциями Совбеза ООН, а также принципом "земля в обмен на мир", выработанным в ходе Мадридской мирной конференции.

"Они (подобные заявления, — прим.) идут в русле линии нынешней Администрации США на ревизию общепризнанной международно-правовой базы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули неизменность позиции Москвы по Голанским высотам — они "безусловно, являются сирийской территорией, которую Израиль оккупирован в результате войны 1967 года, а спустя 14 лет незаконно аннексировал".

Важным шагом на пути стабилизации ситуации в регионе, как убеждены в МИД, является возвращение на эту территорию Сил ООН по наблюдению за разъединением.