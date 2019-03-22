"Меня не устроил план". Алексей Текслер изменил маршрут первого выезда и отправился на разрез и горящую свалку

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер изменил маршрут своего первого объезда территории. Вместо запланированного посещения ледовой арены "Трактор" и новой школы в микрорайоне "Ньютон", глава области отправился на Коркинский разрез и горящую свалку в поселке Роза. Как позже признался журналистам руководитель региона, его не устроил предложенный маршрут, и он решил проехать по объектам, которые вызывают общественный резонанс. По итогам объезда Текслер раздал первые поручения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Меня не устроил план, который мне предложили по посещению объектов. Я думаю, что есть более проблемные места в области и в городе, чем те, которые мне предлагали посетить. Я вчера вечером посмотрел сюжет и принял решение проехать через Коркино, Розу и посетить Полетаево. Считаю, что не ошибся. Экология – это один из ключевых проблемных вопросов, который есть в территории. Это было понятно и до приезда в регион", - заявил во время пресс-подхода врио губернатора.

Изменение маршрута стало неожиданностью и для руководителей посещаемых объектов. Как рассказал генеральный директор ООО "Полигон ТБО" Захид Камилов, он узнал о визите врио губернатора за 20 минут.

"Приехал глава Сосновского района и сообщил, что будет приезд губернатора. Поэтому мы абсолютно не знали об этом", - поделился он.

Узнали о визите и жители Полетаево, которые встречали врио губернатора на въезде на полигон с плакатами "Свалке нет".

Первой точкой объезда нового руководителя области стал Коркинский разрез. На месте Текслера встречали представители РМК и администрации Коркинского района. Стоит отметить, что в поездке главу области сопровождали и.о. вице-губернатора Сергей Сушков и начальник управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков. Глава области интересовался у РМК, как можно ускорить решение вопроса по тушению эндогенных пожаров на карьере. Ему пытались объяснить, что ситуация решится только после запуска Томинского ГОКа. "Меня этот ответ не удовлетворил", - в ответ заявил руководитель области.

"Пообщался с компанией РМК, был серьезный обстоятельный разговор. Понятно, что надо ускорить работы по тушению возгораний, которые там есть. У коллег есть планы, но я настоятельно попросил ускорить работу по тушению, не ждать, когда там появится материал для закладки. Посмотрим. Коллеги пообещали представить соответствующие предложения, я их очень внимательно посмотрю", - рассказал Алексей Текслер.

Также он сообщил, что намерен еще раз приехать в Коркино, чтобы пообщаться с жителями, и посетить некоторые объекты.

После этого глава области отправился на горящую свалку в поселке Роза. Местные жители уже несколько месяцев жалуются на пожары и запах гари. Главу области не устроило количество техники, которая занимается тушением возгораний. На свалке работают только один бульдозер и одна пожарная машина. Текслер поручил главе района привлечь больше техники и людей на борьбу с пожарами, а также заняться проектно-сметной документацией на рекультивацию свалки, чтобы уже в следующем году приступить к ее ликвидации. В свою очередь он пообещал, что область окажет всю необходимую помощь.

Врио губернатора признался, что именно сюжет про свалку в Розе и вынудил его изменить маршрут.

"Работы, которые сегодня там проводятся по тушению пожаров крайне недостаточны, практически нет техники. Поставил задачу перед главой усилить работу по дополнительной технике и людям для тушения пожаров. Скоро весна, мне кажется, ситуация будет только ухудшаться. Пообещал оказать поддержку со стороны областного бюджета. Дал соответствующие поручения министерству экологии и курирующему замгубернатора. Точно поможем, но организационное начало за районом", - подчеркнул он.

Районные власти и минэкологии уже в понедельник должны представить соответствующие предложения.

"Календарный план мне предоставят, будем внимательно наблюдать за этой ситуацией. В сфере моего внимания этот объект будет находиться постоянно", - резюмировал он.

На полигоне ТБО в Полетаево врио губернатора уже встречали местные жители. В прошлом году по иску жителей Челябинский областной суд, а затем и Верховный суд признали противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня вступления решения суда в законную силу территориальную схему обращения с отходами в части направления отходов из Челябинска на полигон в Полетаево. Однако в минэкологии Челябинской области заявили, что решение Верховного суда РФ распространяется на старую территориальную схему обращения с отходами, отмененную в июне месяце, и не запрещает вывоз отходов на полигон ТБО вблизи Полетаева. Теперь жители оспаривают в суде новую территориальную схему обращения с отходами.

Генеральный директор ООО "Полигон ТБО" Захид Камилов рассказал губернатору, что они нацелены на утилизацию мусора, для этого за год планируется построить еще два мусоросортировочных комплекса.

"Мы выйдем на то, что все 100% отходов по Челябинскому кластеру будут сортироваться и только минимально количество отходов запускаться на полигон", - подчеркнул он.

Глава области поинтересовался, готово ли руководство организации пересмотреть решение по ускорению строительство новых линий сортировки.

"Конечно. Только у нас возникает один главный вопрос. Мы понимаем, что есть концессионный объект и поскольку вопрос с ним пока еще открыт, это несколько сдерживающий фактор нашей деятельности, потому что мощности должны быть заняты. Мощности мы создать готовы, есть возможности и желание это осуществить", - признался Камилов.

Текслер поручил ускорить решение вопроса по строительству сортировки. Также он поставил задачу по увеличению объемов переработки мусора в регионе.

"Размещать все отходы, это неправильно и несовременно. Все это надо перерабатывать во вторсырье. Я жду от вас конкретных предложений в этой части", - подчеркнул он.

Во время этого разговора на территорию полигона удалось пройти местным жителям. Как позже призналась Накануне.RU депутат Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова, они были вынуждены "взять штурмом эту территорию". "Меня останавливали, но мне пришлось, поэтому я немного нервничала", - объяснила она.

Жители Полетаево стали рассказывать главе региона, что полигон незаконный и идет суд по новой территориальной схеме обращения с отходами.

"Полигон ТБО находится на водосборной площади. Есть заключение Нижнеобского водного управления о том, что полигон Полетаево несет большие риски для водного источника города Челябинска. Судебный процесс по территориальной схеме продолжается. Главгосэкспертизы на увеличение мощностей нет, есть только государственная экологическая экспертиза", - объяснила Кудашова.

Виталий Безруков парировал, что полигон получил положительное заключение экспертизы, в том числе изучено влияние на подземные источники.

"Есть положительное заключение государственной экспертизы. Экспертизу делаем не мы, это делает федеральный орган, они все проверяют. Помимо этого, была проведена общественная экспертиза", - подчеркнул он.

"На полигоне выкапывают ямы, туда складируют мусор. Каждый день сжигают отходы, здесь стоит смог, мы задыхаемся. Нам гарантировали, что полигон открывается на 11 месяцев, что будет строиться полигон в Чишме, но там строительство не начиналось. Сейчас заводят третью и четвертую карту, по которой будет 3,9 млн тонн отходов", - продолжили жители.

Камилов попытался объяснить, что крупногабаритный мусор размещать в карту нельзя и он складируется на временной площадке.

"Мы Росприроднадзору дали обещания, что до августа мы устраним это и сделаем площадку для размещения крупногабаритного мусора. На счет пожаров, у нас не зафиксировано случаев возгорания за 2018 год и за первый квартал 2019 года. К нам выезжали пожарные наряды, но ни разу не было зафиксировано возгораний на полигоне. У нас есть рядом угольное предприятие, оно занимается сжиганием угля, там часто это происходит", - отметил он.

"Нарушений быть не должно. Я услышал, что вы крайне озабочены. Обязательно надо будет внимательно все еще раз посмотреть, это я обещаю. Мы с вами еще раз обязательно встретимся. Решение должно быть взвешенным. В любом случае город большой и заниматься проблемой мусора нужно", - обратился к жителям врио губернатора.