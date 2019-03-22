Силуанов: Западные инвесторы доверяют активам России

Антироссийские санкции и враждебная риторика Запада не подорвали доверие иностранных инвесторов к финансовой политике Москвы, заявил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о планах министерства разместить евробонды на $3 млрд и на €750 млн.

Как отметил Силуанов, размещение российских еврооблигаций свидетельствует о "высоком уровне доверия западных инвесторов" к финансовой политике РФ.

"Ни санкции, ни враждебная риторика Запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам", — цитирует "РИА Новости" слова министра.