Министру природы РФ Дмитрию Кобылкину нашли заместителя

У министра природы РФ Дмитрия Кобылкина появился новый заместитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Им стала Елена Панова. Соответствующее заявление 21 марта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. На новой должности она будет курировать департамент управления делами и кадровой политики, а также вопросы цифровизации в министерстве. Также сообщается, что Дмитрий Кобылкин поставил перед своим новым заместителем задачу усиления контроле в министерстве и подведомственных учреждениях.

Отметим, что Елена Панова до назначения на пост замминистра, занимала должность руководителя департамента управления делами и кадровой политики. В Москву она приехала вслед за Дмитрием Кобылкиным, после того, как он стал министром, оставив пост губернатора Ямала. На Ямале Елена Панова работала заместителем губернатора. Эту должность она получила в 2010 г.