В Тюмени подельник экс-тренера сборной России по карате получил 5,5 лет за кражу иномарок в составе ОПГ

В Тюмени ранее судимого подельника главного тренера сборной России по карате Георгия Хижнякова Юрия Комара отправили в колонию за кражи машин. Иномарки он угонял в составе банды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае 2009 г. суд отправил Хижнякова, Комара, Ахмеда Мержоева, Евгения Худолеева и Алексея Питиримова в колонию за кражи иномарок. Хижняков получил восемь, а Комар – шесть с половиной лет колонии общего режима. 9 августа 2012 г. тренеру до семи лет 10 месяцев смягчили наказание. В июле 2014 г. его освободили от наказания по болезни. До этого, в августе 2012 г., Комару остаток срока заменили на исправительные работы.

По версии следствия, в 2015 году Хижняков создал вторую ОПГ и вновь решил воровать иномарки. В ее состав в разное время вошли Комар и еще три человека. Злоумышленники с помощью специального устройства отключали сигнализацию машин, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных авто.

Украдены 10 машин общей стоимостью в 10,5 млн руб. В трёх случаях кражи сорвались. Комар получил 5,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.