22 Марта 2019
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Политика За рубежом

Свыше десяти человек задержаны в ходе митингов в Астане против переименования столицы Казахстана

Полиция задержала несколько участников митингов в Казахстане против переименования столицы республики, среди задержанных есть и представители СМИ, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
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Акция протеста против переименования Астаны в Нурсултан прошли не только в столице, но и в Алма-Ате. По предварительным данным, в них принимали участие несколько десятков человек. СМИ сообщают, что организатором митингов стал беглый оппозиционный политик, живущий во Франции, Мухтар Аблязов.

Отмечается, что свыше 10 человек в Астане были задержаны правоохранителями в момент, когда они начали выдвигать свои политические требования перед прессой.

Казахстан, протесты, Нурсултан, Астана(2019)|Фото: телеграм-канал Протесты в Мире

Как сообщало Накануне.RU, ранее у здания администрации Астаны также проходили акции протеста, в ходе которых были задержания.

Напомним, идея переименовать Астану в Нурсултан принадлежит новому главе среднеазиатского государства Касым-Жомарту Токаеву, который озвучил ее после принесения присяги. Также он предложил построить монумент Назарбаеву в центре города и назвать в честь него центральные улицы во всех областных центрах.

Депутаты парламента Казахстана уже приняли в двух чтениях поправки в Конституцию о переименовании столицы.

20 марта на международном ресурсе была создана петиция против переименования Астаны в Нурсултан.

Назарбаев, без малого 30 лет возглавлявший страну, объявил о своей отставке 19 марта. Сообщалось, что он останется главой партии "Нур-Отан" и членом Совбеза Казахстана.

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Свыше десяти человек задержаны в ходе митингов в Астане против переименования столицы Казахстана

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Теги: Казахстан, протесты, Нурсултан, Астана



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