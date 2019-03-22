Томичу в Югре грозит срок за развращение 16 детей

29-летнего жителя Томской области судят за 20 попыток совратить 16 несовершеннолетних девушек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, обвиняемый во время работы в округе на вахте не раз переписываться с несовершеннолетними девочками. Он входил к ним в доверие, начинал говорить на сексуальные темы. Кончались их "беседы" тем, что парень просил от собеседниц интимные фото, а в ответ высылал свои.

Всего пострадали 16 девушек в возрасте 11-15 лет из Югры, Ростовской, Свердловской, Брянской, Кемеровской областей, Хабаровского и Ставропольского края, а также из других субъектов.

На время следствия обвиняемый арестован. Дело ушло в суд.