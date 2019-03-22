Приволжский полпред представил Дениса Паслера в качестве врио главы Оренбургской области

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня представил врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, накануне губернатор Оренбургской области Юрий Берг заявил об уходе в отставку. Врио губернатора был назначен Денис Паслер.

Игорь Комаров поблагодарил прежнего главу региона за работу, отметив что за это время практически в два раза вырос объем внутреннего регионального продукта до 823 млрд руб. в 2017 г., увеличились инвестиции в основной капитал до 204 млрд руб в 2018 г. Оренбургская область входит в группу регионов-лидеров с высоким качеством управления государственными финансами. В прошлом году бюджет впервые был исполнен с профицитом. Сумма профицита превысила 12 млрд руб. На этот год запланирован бездефицитный бюджет.

Также полпред отметил, что в Оренбургской области развивается энергетика, строительство, улучшается качество образования и медуслуг.

"Я благодарю Юрия Александровича за хорошую и честную работу. Результат ее виден, и именно то, что уже заложено, позволит нам двигаться дальше и реализовывать "майский" Указ президента Владимира Путина", - заявил Игорь Комаров. Он отметил, что в регионе уже приступили к реализации национальных проектов.

Также полпред подчеркнул, что у Дениса Паслера есть необходимый административный и хозяйственный опыт, напомнил, что врио губернатора четыре года возглавлял Свердловскую область, где смог выстроить эффективную работу регионального правительства и обеспечить поступательное развитие области. Кроме того, Денис Паслер обладает опытом работы в бизнесе, в горнодобывающей промышленности и топливно-энергетическом комплексе. В том числе он осуществлял проекты в Оренбургской области: при его участии построены Орская, Сорочинская и Новосергиевская солнечные электростанции. Благодаря этому проекту Оренбургская область стала лидером "зеленой" энергетики России.

Игорь Комаров пожелал новому врио губернатора Оренбургской области успехов и отметил, что ему предстоит в короткий срок завоевать доверие жителей Оренбургской области, чтобы вместе с ними решать задачи по развитию региона.