Жителям Екатеринбурга понравился голландский проект реорганизации ЦПКиО

Жителям Екатеринбурга понравилась новая концепция реорганизации парка ЦПКиО, которую презентовали российско-голландские архитекторы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, окончательное слово за проектантами и главой города.

В пятницу, 22 марта, эксперты рабочей группы по судьбе екатеринбургского ЦПКиО, озвучили в администрации города итоги общественных обсуждений проекта реконструкции парка, прошедших в минувшую субботу в Ельцин Центре.

"Модераторы резюмировали предложения и пожелания граждан по каждому из обсужденных направлений развития ЦПКиО и доложили результаты членам экспертной рабочей группы, которую собрал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. Концепт-проект российско-голландского архитектурного бюро пришелся по душе подавляющему большинству участников мероприятия", - добавили в мэрии.

Итоги обсуждений в ближайшие дни будут доведены до специалистов проектировочной группы и главы города Александра Высокинского.

Добавим, что ЦПКиО будет состоять из партерного парка, леса, речной зоны и луга. Самая многофункциональная зона – партерный парк – "огород 21 века". Там планируется соорудить детские площадки, теннисные корты, зоны паркура и даже цветники, где уральцы смогут сами посадить и вырастить растения. Также реконструируют площадь, где находится бывший кинотеатр.

Архитекторы также считают, что в ЦПКиО слишком много асфальта, который надо убрать. Тем самым в парке надо провести генеральную уборку и снести все "непонятные сараи". Одна из основных особенностей концепции развития территории – зонирование площадей. Каждый "кусок" земли должен отвечать за своё назначение. Аттракционам, которые сейчас находятся в центре парка, необходима отдельная охраняемая территория. Вместо этого посетителей будут встречать яблоневые деревья.