Алина Загитова впервые выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

В японской Сайтаме девушки разыграли медали. Впервые в своей карьере чемпионский титул выиграла 16-летняя Алина Загитова. Ее результат по сумме двух программ – 237.50 балла. Это не лучший ее результат в сезоне, но он позволил ей занять первую ступень пьедестала.

Второе место у другой воспитанницы российского тренера Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой, представительницы Казазахстана. Эта девушка единственная из взрослых спортсменок выполняет на соревнованиях четверной прыжок. И в этот раз он покорился спортсменке – в короткой программе она исполнила четверной сальхов. Оценка за ее произвольную программу была лишь четвертой, но по сумме баллов она обошла и Евгению Медведеву, и Рику Кихиру.

19-летняя Медведева заняла третье место с 223.80 балла. Это ее лучший результат в сезоне.

По словам Алексея Ягудина, побывавшего на тренировке у девушек накануне, Медведева травмировала бедро, и перед произвольной программой команда фигуристки буквально боролась за то, чтобы Женя вышла на лед. Но она не только вышла, но и показала лучший результат в сезоне, опередив при этом японку Рику Кихиру.

Третья россиянка – чемпионка Европы этого года Софья Самодурова – заняла восьмое место, чисто откатав полюбившуюся зрителям программу "Бурлеск".

Стоит отметить, что на пьедестале в итоге не оказалось ни одной японки, хотя перед началом Чемпионата мира многие эксперты предполагали, что все три медали могут достаться представительницам страны-хозяйки турнира.