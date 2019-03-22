22 Марта 2019
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Политика Свердловская область

Антон Шипулин плохо знает физиологию, поэтому идёт в Госдуму

В ходе сегодняшнего визита в Краснотурьинск российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что в своей дальнейшей карьере предпочтёт политику, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос издания "Вечерний Краснотурьинск" о том, что бывшим спортсменам стоит тренировать подрастающее поколение, а не" лезть в политику", Шипулин сказал следующее:

"Звание Олимпийского чемпиона - не гарантия того, что человек будет хорошим тренером. На моей памяти таких успешных наставников меньше одного процента. У нас было много Олимпийских чемпионов, которые хотели стать тренерами или думали, что станут ими... Хорошими тренерами становятся люди, которые изучают физиологию, идут от обратного. Моё мнение – нельзя всех равнять под одну гребенку, у всех разное воспитание и мировоззрение. Я решил, что будет неплохо поучаствовать в праймериз [предварительное голосование "Единой России"по отбору кандидатов для участия в выборах]. Знаю, что многие люди, в том числе и из Серовского округа, после того, как я высказал такое намерение, меня поддержали. Мне стало интересно, это новый вызов для меня. Я хочу помогать людям, которые нуждаются".

Евгений Куйвашев, Антон Шипулин(2018)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Напомним, что власти Свердловской области рассматривают Шипулина, завершившего спортивную карьеру, в качестве будущего кандидата в депутаты Госдумы от Серовского одномандатного избирательного округа №174. Довыборы состоятся в сентябре 2019 года в связи с тем, что бывший избранник от этой территории Сергей Бидонько занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике.

Серовский избирательный округ №174(2019)|Фото: ikso.org

Серовский одномандатный избирательный округ № 174.

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Антон Шипулин плохо знает физиологию, поэтому идёт в Госдуму

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Теги: Антон Шипулин, Краснотурьинск, Серовский избирательный округ, довыборы, Государственная дума



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