В Нижневартовске подвели итоги исследования межэтнических отношений

Нижневартовск признан территорией межэтнического согласия, город привлекателен для приезжих и членов их семей. Таковы результаты социологического исследования о состоянии в округе межнациональных и межконфессиональных отношений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Изучение общественного мнения югорчан прошло в 2018 г. по инициативе департамента общественных и внешних связей Югры. Участвовали совершеннолетние жители округа. Одним из целевых показателей проведенного исследования стала оценка состояния межнациональных отношений в Нижгневартовске. По мнению социологов, подавляющее число вартовчан оценивают межэтническое состояние положительно.

Нижневартовск по-прежнему остается привлекательным для приезжих и членов их семей. Помимо трудоустройства и мер социальной поддержки в городе проводится культурная и языковая адаптация иностранцев. В образовательных учреждениях работают центры реализации программ по социальной адаптации детей мигрантов.

Нередко занятия проводятся совместно с родителями, что повышает их эффективность. В социальных учреждениях города успешно реализуются этнокультурные и спортивные проекты, в том числе совместно с национальными общественными объединениями.