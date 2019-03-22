Поклонская пообещала Донбассу возвращение в состав России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Донбасс будет субъектом РФ. Об этом она сказала в Макеевке, где участвовала в торжественной закладке сквера "Русская весна", сообщают донецкие СМИ.

"Донбасс будет крепким и полноправным субъектом нашей великой могучей страны – России. Я приложу все усилия, чтобы вы как можно скорее стали субъектом Российской Федерации", - пообещала Поклонская.

Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, депутатом Госдумы Андреем Козенко она поучаствовала в высадке крымских сосен в сквере, который должен стать основой будущего парка.