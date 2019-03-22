Погребняк забил первый гол за "Урал"

22 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область За рубежом

Погребняк забил первый гол за "Урал"

В пятницу футбольный "Урал" сыграл товарищеский матч на Кипре, где в эти дни команда проводит тренировочный сбор. Подопечные Дмитрия Парфенова встречались с местным клубом "Алки" и разгромили его со счетом 6:0, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В составе уральцев хет-трик оформил форвард Андрей Панюков, один из мячей забивший с пенальти. Также по разу отличились Марко Араторе, Анатолий Катрич и экс-нападающий сборной России Павел Погребняк. Стоит отметить, что гол Погребняка стал для него первым в составе "Урала".

Следующий матч екатеринбуржцы проведут 30 марта - в рамках чемпионата команда в гостях сыграет с "Ростовом".

Однако участие Погребняка в этой встрече под вопросом: ранее нападающий назвал "смешной" игру темнокожих спортсменов за сборную России. Словами заинтересовались в РФС, теперь форварда могут дисквалифицировать. Комитет по этике рассмотрит эту ситуацию на заседании 26 марта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Погребняк забил первый гол за "Урал"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Погребняк, гол, Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2019 14:10 Мск Комитет по этике РФС занялся "делом Погребняка" после заявления Дюкова
Ранее 20.03.2019 08:19 Мск Аршавин поддержал Погребняка: зачем сборной России бразилец, если есть свои?
Ранее 18.03.2019 09:26 Мск В РФС рассмотрят слова Погребняка о темнокожих футболистах после обращения Премьер-лиги
Ранее 17.03.2019 15:05 Мск "Попахивает расизмом". Глава СПЧ прокомментировал слова Погребняка
Ранее 17.03.2019 12:59 Мск Футболист "Урала" посмеялся над темнокожими игроками российской сборной

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 2870

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети