Погребняк забил первый гол за "Урал"

В пятницу футбольный "Урал" сыграл товарищеский матч на Кипре, где в эти дни команда проводит тренировочный сбор. Подопечные Дмитрия Парфенова встречались с местным клубом "Алки" и разгромили его со счетом 6:0, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе уральцев хет-трик оформил форвард Андрей Панюков, один из мячей забивший с пенальти. Также по разу отличились Марко Араторе, Анатолий Катрич и экс-нападающий сборной России Павел Погребняк. Стоит отметить, что гол Погребняка стал для него первым в составе "Урала".

Следующий матч екатеринбуржцы проведут 30 марта - в рамках чемпионата команда в гостях сыграет с "Ростовом".

Однако участие Погребняка в этой встрече под вопросом: ранее нападающий назвал "смешной" игру темнокожих спортсменов за сборную России. Словами заинтересовались в РФС, теперь форварда могут дисквалифицировать. Комитет по этике рассмотрит эту ситуацию на заседании 26 марта.