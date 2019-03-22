Глава ФАС награжден медалью Столыпина I степени
Глава ФАС Игорь Артемьев награжден медалью Столыпина П.А. I степени. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в проведение экономической политики государства и многолетнюю безупречную государственную службу наградить медалью Столыпина П.А. I степени руководителя Федеральной антимонопольной службы Артемьева Игоря Юрьевича", - говорится в тексте документа.