Медведев поручил представить список чиновников, ответственных за срыв сроков реализации ФАИП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил представить в правительство список ответственных лиц, сорвавших сроки реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Такое поручение дано по итогам заседания правительства 21 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

На подготовку этого списка Минэкономразвития дана одна неделя.

"Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) до 29 марта 2019 года представить в правительство РФ список заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти – государственных заказчиков соответствующих строек и объектов, включённых в федеральную адресную инвестиционную программу, курирующих вопросы строительства соответствующих объектов и не обеспечивших их своевременный ввод в эксплуатацию", - говорится в документе.

На основе этих данных будет приняты решения о применении к чиновникам мер ответственности.

Также до 29 марта 2019 года необходимо представить доклады о причинах необеспечения ввода в эксплуатацию в установленные сроки объектов капитального строительства и указать новые сроки введения этих объектов в эксплуатацию.