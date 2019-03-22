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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Житель Зауралья "заминировал" вокзал Сургута

Пассажир поезда Казань – Новый Уренгой "заминировал" вокзал в Сургуте, сообщила Накануне.RU начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова.

29-летний житель Курганской области сел на поезд в Екатеринбурге, чтобы добраться до Сургута. В пути он вёл себя буйно, сопровождая поведение матом. На перроне вокзала экономической столицы Югры его уже ждали полицейские.

Пока его вели в отделение, он заявил силовикам, что "на вокзале находится опасный предмет, из-за которого всем будет плохо". Обыск показал, что ничего подобного там нет. Зауральца отправили на медицинское освидетельствование. Минимум, который ему грозит – "административка" за то, что он был нетрезвым в общественном месте и при этом ругался. Максимум – уголовная ответственность за то, что час – с 9.40 до 10.40 – работа сургутского вокзала была парализована.

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Житель Зауралья "заминировал" вокзал Сургута

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Теги: поезд, вахтовик, лжеминёр



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