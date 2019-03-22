В Югре из-за теплой погоды начали закрывать ледовые переправы

Сегодня на автозимнике Нижневартовск - Вампугол - Былино закрылись две ледовые переправы - через протоки Вартовская Обь и Чехломей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Решение было принято из-за потепления: толщина льда уменьшилась, сам он покрылся трещинами. Кроме того, на проезжей части появилась вода.

Кроме того, на 16 переправах межмуниципального значения снижена грузоподъемность. На ледовых дорогах введено ограничение свыше 5 тонн. Отметим, что в настоящий момент в регионе действует 51 ледовая переправа межмуниципального значения.