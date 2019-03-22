22 Марта 2019
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Политика Свердловская область

"Это фейк": Мэр Нижней Туры отрицает, что его жестоко избили

После опубликования в ряде СМИ информации о том, что мэр Нижней Туры 30-летний Алексей Стасенок попал в больницу с травмой головы из-за драки в Верхней Пышме с представителями частного охранного предприятия (ЧОП), "пострадавший" выступил с официальным опровержением, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Поскольку Стасенок является Секретарём местной ячейки "Единой России", свой ответ он разместил на официальном портале Свердловского регионального отделения партии.

"Информация не соответствует действительности, - заявил глава Нижней Туры. - Не было ни травм, ни какого-то конфликта с ЧОП. Я сейчас в отпуске, нахожусь дома, в Верхней Пышме. Никаких чрезвычайных происшествий со мной, слава богу, не происходило".

Стасенок отметил: он очень удивлен этой новостью, а особенно информацией о том, что больница якобы подтвердила его травмы.

"Подобная информация - врачебная тайна, врачи не имеют права ее разглашать, а значит, не могут публично "подтверждать" чьи-то диагнозы. Все опубликованное о моих травмах – фейк", - сказал он, сопроводив текст своей фотографией с подписью "травм нет, самочувствие отличное".

глава Нижней Туры Алексей Стасенок(2019)|Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

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"Это фейк": Мэр Нижней Туры отрицает, что его жестоко избили

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