Премьер-министр поручил повысить эффективность реализации ФЦП по развитию космодромов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил повысить эффективность реализации ФЦП по развитию космодромов. Такое поручение глава правительства дал по результатам заседания правительства 21 марта, на котором подводились итоги реализации ФЦП в 2018 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"Отметить низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", - говорится в документе.

В этой связи "Роскосмосу" (Дмитрий Рогозину) поручено принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 году указанной программы.

О результатах принятых мер в правительство необходимо доложить до 30 марта текущего года.