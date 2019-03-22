22 Марта 2019
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Сергей Зверев продолжает борьбу за экологию – выступил против инициативы по сокращению охранных зон

Стилист и певец Сергей Зверев спелся с Гринписом. Вместе с экологической организацией артист защищает озеро Байкал, на берегах которого родился и жил в детстве.

Зверев уже активно выступал против строительства завода по розливу воды на Байкале. Пока эта стройка приостановлена (правда, нет уверенности, что она не возобновится, а по некоторым данным – она и так продолжается). А Сергей уже начал борьбу против инициативы по сокращению охранных зон.

"Минприроды хочет сократить минимальную площадь охранной зоны с километра до пяти метров. А ещё разрешить любительскую охоту и добычу полезных ископаемых. Речь идёт о положении об охранных зонах вокруг особо охраняемых природных территорий.

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Также согласно новому положению в охранных зонах не могут быть запрещены любительская охота, выборочные рубки леса, разведка и добыча полезных ископаемых, если месторождение в охранной зоне зарегистрировано в кадастре недр.

Охранные зоны – ­это земельные или водные участки, примыкающие к границам Заповедников, где ограничиваются наиболее опасные для природы виды хозяйственной деятельности. Сами чиновники Минприроды признают, что их проект не годится: «Мы понимаем, что пять метров – это недостаточная ширина для охранной зоны, однако это лучше, чем ничего», – сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.

До 22 марта проходит общественное обсуждение законопроекта. Проголосуйте СЕГОДНЯ!!! Я совместно с Гринпис призываем всех, кто готов защитить заповедные территории, проголосовать против этого проекта и оставить свои замечания!", - написал Зверев в Instagram.

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Сергей Зверев продолжает борьбу за экологию – выступил против инициативы по сокращению охранных зон

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Теги: сергей зверев, экология, охранная зона, природа, минприроды



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