Боец Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении прав

Скандально известный российский боец Александр Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении его водительских прав.

Ранее Емельяненко пытался скрыться от полицейских на золотом "Мерседесе" и разбил несколько автомобилей. За это бойца арестовали на 10 суток. В дальнейшем мировой суд Кисловодска приговорил Александра к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в 30 тыс. руб.

Однако в четверг от него поступила апелляционная жалоба на это решение. Ожидается, что сегодня в течение дня она будет отправлена для рассмотрения в вышестоящую инстанцию - Кисловодский городской суд, сообщает Р-Спорт.

Напомним, из-за инцидента с погоней Емельяненко был снят с турнира RCC 6, который состоится 4 мая в Челябинске. Контракт с оскандалившимся бойцом пока не расторгнут окончательно, но приостановлен.