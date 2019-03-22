Боец Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении прав

22 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия В России

Боец Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении прав

Скандально известный российский боец Александр Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении его водительских прав.

Ранее Емельяненко пытался скрыться от полицейских на золотом "Мерседесе" и разбил несколько автомобилей. За это бойца арестовали на 10 суток. В дальнейшем мировой суд Кисловодска приговорил Александра к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в 30 тыс. руб.

турнир ММА, Екатеринбург, Александр Емельяненко, Габриэль Гонзага(2018)|Фото: Накануне.RU

Однако в четверг от него поступила апелляционная жалоба на это решение. Ожидается, что сегодня в течение дня она будет отправлена для рассмотрения в вышестоящую инстанцию - Кисловодский городской суд, сообщает Р-Спорт.

Напомним, из-за инцидента с погоней Емельяненко был снят с турнира RCC 6, который состоится 4 мая в Челябинске. Контракт с оскандалившимся бойцом пока не расторгнут окончательно, но приостановлен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Боец Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении прав

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Емельяненко, права, штраф, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.03.2019 15:50 Мск Оскандалившийся Емельяненко снят с турнира RCC 6 в Челябинске
Ранее 04.03.2019 08:45 Мск В МВД опровергли слухи об увольнении полицейских, задержавших Емельяненко
Ранее 02.03.2019 19:54 Мск Александр Емельяненко арестован на 10 суток
Ранее 02.03.2019 17:32 Мск Боец ММА Александр Емельяненко в суде признал, что пьяным сел за руль

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 2631

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети