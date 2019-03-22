Новый украинский осужденный в России объявил голодовку

Гражданин Украины 20-летний Павел Гриб объявил голодовку в знак протеста против своего осуждения в России. Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его, как и просил прокурор, к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму, сообщает пресс-служба суда.

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По данным следствия, в марте-мае 2017 года, находясь на территории Украины, Гриб через интернет убеждал и призывал учащуюся старших классов школы г. Сочи Татьяну Ершову заложить самодельное взрывное устройство и взорвать его на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого он убеждал ее покинуть Россию и переехать к нему жить.

Гриб, по его словам, был задержан в конце августа 2017 года в Белоруссии, куда приезжал для знакомства с Ершовой. Он считает, что в июне-августе от имени Ершовой с ним уже общались российские силовики. Отец осужденного бывший пограничник Игорь Гриб заявил, что ФСБ выманила его в Беларусь.

"В связи с тем, что не допустили ни врачей, ни [украинского омбудсмена Людмилу] Денисову, и вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку", - сказал Павел Гриб "Громадскому".

Украинские СМИ умалчивают о причине задержания Гриба и подают его случай как историю любви, которую испортили российские спецслужбы, а самого Гриба называют "политзаключенным". При этом отмечалось, что Ершова прониклась идеями украинского национализма и была согласна на переезд к Грибу. Врачи подтвердили у него ряд тяжелых болезней, о которых Ершова во время переписки не знала. Игорь Гриб заявляет, что его сын не выживет в тюрьме и единственный шанс на жизнь - обменять его на кого-то из россиян.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже призвал "цивилизованный мир" оказывать давление на Россию для освобождения Гриба.