Житель Тюменской области вывез за город двоих людей, одному из которых должен 900 тысяч, и расстрелял

65-летнему жителю Тюмени вменяют расстрел на трассе двоих людей, одному из которых он был должен 900 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

В ночь на 19 марта в лесу недалеко от деревни Пышма нашли тело 41-летнего мужчины с огнестрельными и ножевыми ранами и тяжело раненую 55-летнюю женщину, которая, несмотря на травмы, смогла обратиться за помощью. Расстрел вменили 65-летнему тюменцу. Следователи полагают, что он был должен мужчине 900 тыс. руб., но возвращать деньги не собирался. Он предложил кредитору и его сожительнице "погулять" на базе отдыха на реке Пышма, куда вызвался отвезти их.

Остановившись на лесной дороге, преступник достал ружье и не меньше пяти раз выстрелил в пассажиров и несколько раз ударил их ножом. Мужчина погиб на месте, его спутница выжила и смогла позвонить родным. Предполагаемому убийце предъявлено обвинение, он арестован.