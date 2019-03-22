"Правда ли, что в походе было не 9 человек, а 11". Спецвыпуск с перевала Дятлова с Малаховым покажут уже сегодня

Телеведущий Андрей Малахов, который на этой неделе побывал на перевале Дятлова, покажет своё расследование о гибели уральских туристов уже сегодня. "Прямой эфир" состоится сегодня на Первом канале, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Спецвыпуск с перевала Дятлова. Дочь секретаря райкома ЦК КПСС прерывает молчание. 30 лет она руководила и создавала музей истории края. Попала под модное слово - оптимизация - и ей больше нечего терять. И правда ли, что в походе было не 9 человек, а 11?", - пишет Малахов в своём Instagram.

Напомним, что группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

Следственном комитете (СК) РФ установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, что и привело к трагическому концу. В ведомстве полагают, что туристы были не готовы к экстремальной ситуации и стали погибать из-за ураганного ветра, который не оставил никому шансов на выживание. Первая группа погибла у костра без теплой одежды и еды, так как была не способна поддерживать огонь, вторая заблудилась в поисках заваленной снегом палатки, а третья провалилась в сугробы в поисках более надежного убежища. В заключение следователи сделали вывод, что их подготовка была слишком слабой для столь экстремального похода.

С выводами Следственного комитета по данному делу категорически не согласился уральский исследователь Валентин Дегтерев, который убеждён, что в 1959 году в горах Северного Урала произошло "обычное криминальное преступление".