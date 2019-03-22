Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор указал на повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий и отложенный эффект повышения НДС, передает корреспондент Накануне.RU.

По оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%. Банк России снизил прогноз на конец 2019 г. с 5–5,5 до 4,7–5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 г. При этом на ценаз не в полной мере отразился рост НДС на 2%. "В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить в II квартале текущего года", - говорится в релизе регулятора. По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 г.

Банк России сохранил прогноз темпов роста ВВП в 1,2–1,7% в 2019 г. "В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов", - отмечено в сообщении.

Регулятор допустил переход к снижению ключевой ставки в 2019 г.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлом заседании ЦБ отнес пересмотр ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также геополитические факторы, которые могут привести к волатильности на мировых рынках и отказался снижать ключевую ставку. В декабре 2018 г. ставка была повышена на 0,25% из-за риска роста инфляции после повышения НДС.