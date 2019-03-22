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Политика Центральный ФО Воронежская область

В Воронежской области проведут тотальные проверки газовых котельных. Губернатор распорядился

Сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев лично провел выездное совещание на месте взрыва котельной в совхозе Масловский Новоусманского района, передает корреспондент Накануне.RU. Губернатор по итогам выездного совещания дал ряд поручений.

Напомним, накануне в поселке произошел взрыв газа в автономной котельной. Котельная на улице Школьной в совхозе «Масловский» функционировала с 2007 года. До этого никаких нареканий к ее работе не возникало.

воронежский губернатор, александр гусев, котельная, взрыв(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В результате взрыва погибла женщина 1949 года рождения, проходившая мимо, пострадали еще два человека. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах соседнего дома. В результате 19 многоквартирных домов, школа, детский сад и Дом культуры поселка остались без отопления. По поручению главы региона была проведена организационная работа по подключению объектов к резервной котельной в этот же день. Как доложили губернатору, подачу тепла в дома и социальные объекты совхоза «Масловский» восстановили в 22-40 накануне.

взрыв, мусор, жкх старое, грязь, котельная(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В выездном совещании участвовали заместитель губернатора – первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов, заместитель председателя правительства области Сергей Честикин, заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, руководители профильных департаментов облправительства, представители МЧС, Следственного комитета, Ростехнадзора. Глава Новоусманского района Дмитрия Маслов докладывал о восстановительных мероприятиях. По его словам, пока разбитые стекла в соседних с взорвавшейся котельной строениях затянули пленкой, жильцам передали тепловые пушки, но уже вечером были произведены замеры, новые стеклопакеты будут установлены к к 25 марта.

балкон, жкх старое, разруха, ветхое жилье(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор в ответ на вопрос местных журналистов, сообщил о предварительной причине трагедии, которую озвучили следователи. " Причина в сбое автоматики. Предварительно – перестала подаваться вода, соответственно, произошел перегрев котла. А затем включилась автоматика, воду начали подавать, произошел взрыв. Также отрабатывается и другая версия – возможно, была утечка газа", – рассказал Александр Гусев.

весна, мусор, уборка, жкх, разруха(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

котельная, старое жкх,грязь, разруха, датчик(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор поручил выплатить родственникам погибшей женщины полмиллиона рублей. Материальная помощь также будет оказана и пострадавшим жителям. Кроме того, будут полностью компенсированы затраты на ремонт квартир. Александр Гусев также дал поручение отремонтировать фасад дома и провести благоустройство прилегающей территории.

котельная, жкх старое, разруха,мусор(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

воронежская область, взрыв котельной, старый дом, жкх, ветхое жилье, мусор(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор поручил после чрезвычайного происшествия в Новоусманском районе проверить все блочные газовые котельные в регионе. Проверяющие должны разобраться, что может привести к сбою в работе автоматики, чтобы подобных трагедий не повторялось. "Есть специализированная организация, которая обслуживает такое оборудование. Разберемся, когда в последний раз проходила проверка, какие виды работ делали. Проверим все подобные котельные этого производителя, которые есть у нас в области. Кроме того, будут проверены вообще все блочные газовые котельные. Важно не просто отработать это «на бумаге», а понять, что в работе котельных нужно проверить, какие элементы работы автоматики. Проверку проведем до окончания отопительного сезона", – резюмировал Александр Гусев.

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В Воронежской области проведут тотальные проверки газовых котельных. Губернатор распорядился

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Теги: взрыв котельной, чп, чс, жкх, проверка газовых котельных



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