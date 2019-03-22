"Газпром" перейдет на расчеты с Китаем в национальных валютах

"Газпром" работает над переводом расчетов за газ с Китаем на национальные валюты. Заместитель председателя правления компании Андрей Круглов сообщил, что компания изучает этот вопрос.

"Переход в расчетах на национальную валюту - одно из тех направлений, по которому мы работаем. В принципе, оно поддерживается и правительством России", - приводит слова Круглова ТАСС.

Напомним, ранее обсуждалась возможность оплаты юанями поставок газа в Китай по "западному маршруту". В 2015 г. "Газпром нефть" провела все расчеты за нефть ВСТО в юанях,

Как сообщало Накануне.RU, российские банки начали подготовку к расширению санкций против финансового сектора и возможным ограничениям на проведение долларовых расчетов.