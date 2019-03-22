22 Марта 2019
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Политика Курганская область

Бывший депутат и чиновник мэрии решил стать главой Кургана

В Кургане за пару дней до окончания приема документов на конкурс по выборам мэра города появилось два кандидата - они уже подали документы, эту информацию Накануне.RU подтвердили в администрации муниципалитета.

Один из кандидатов - экс-депутат гордумы и бывший глава одного из департаментов мэрии Роман Сергеечев. Второй кандидат - гендиректор экологической фирмы из Тюмени Сергей Завьялов.

Также ожидается, что документы на конкурс в последний день подаст действующий глава администрации Кургана Андрей Потапов, его ньюсмейкеры и называют лидером гонки.

Напомним, документы на конкурс принимаются до 25 марта включительно, заседание конкурсной комиссии назначено на 4 апреля.

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Бывший депутат и чиновник мэрии решил стать главой Кургана

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Теги: Роман Сергеечев, Сергей Завьялов, документы, глава, город, Курган, комиссия, конкурс



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Ранее 21.03.2019 15:06 Мск В Кургане нет желающих стать мэром города

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