Бывший депутат и чиновник мэрии решил стать главой Кургана

В Кургане за пару дней до окончания приема документов на конкурс по выборам мэра города появилось два кандидата - они уже подали документы, эту информацию Накануне.RU подтвердили в администрации муниципалитета.

Один из кандидатов - экс-депутат гордумы и бывший глава одного из департаментов мэрии Роман Сергеечев. Второй кандидат - гендиректор экологической фирмы из Тюмени Сергей Завьялов.

Также ожидается, что документы на конкурс в последний день подаст действующий глава администрации Кургана Андрей Потапов, его ньюсмейкеры и называют лидером гонки.

Напомним, документы на конкурс принимаются до 25 марта включительно, заседание конкурсной комиссии назначено на 4 апреля.